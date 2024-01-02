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اغـتـيـال الـقـيـادي فـي حـركـة حماس صالح العاروري في ضـربـة إسرائيـلـيـة في الضاحية الجنوبية لبيروت

1/2/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اغتيل‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الداعم‭ ‬للفصيل‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تطال‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لبناني‭ ‬بارز‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العاروري‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مرافقيه‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬آخر‭ ‬المعلومة‭ ‬ذاتها،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬طبقتين‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬المستهدف‭ ‬قد‭ ‬تضررتا‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أكدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مقتل‭ ‬العاروري‭. ‬وأفاد‭ ‬تلفزيون‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬عاجل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬الشيخ‭ ‬المجاهد‭ ‬القائد‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬صهيونية‭ ‬غادرة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬مع‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬بيروت‮»‬‭.
‬وأكد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬أن‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬المقاومة‮»‬‭.
‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬فقد‭ ‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مكتباً‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لقيادات‭ ‬فلسطينية‭ ‬فيه‭. ‬وأحصت‭ ‬الوكالة‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.
‬وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف‭ ‬دماراً‭ ‬واسعاً‭ ‬لحق‭ ‬بطبقتين‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المتضررة‭. ‬وهرعت‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الى‭ ‬الموقع‭ ‬المستهدف‭ ‬لنقل‭ ‬الضحايا‭.
‬وندّد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬بالقصف،‭ ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬حكما‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬اليومية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬هو‭ ‬حكما‭ ‬توريط‭ ‬للبنان‭ ‬ورد‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬لإبعاد‭ ‬شبح‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

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