اغـتـيـال الـقـيـادي فـي حـركـة حماس صالح العاروري في ضـربـة إسرائيـلـيـة في الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيروت - (أ ف ب): اغتيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، وفق ما أكد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس وحركة حماس.
وتعد هذه أول ضربة إسرائيلية تطال الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء التصعيد عبر الحدود، على وقع العدوان على غزة. وقال مصدر أمني لبناني بارز لفرانس برس إن العاروري قتل في الضربة الإسرائيلية مع عدد من مرافقيه.
وأكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحاً أن طبقتين في المبنى المستهدف قد تضررتا إضافة الى سيارة على الأقل.
وفي وقت لاحق، أكدت حركة حماس مقتل العاروري. وأفاد تلفزيون الأقصى في إعلان عاجل عن «استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت مع اثنين من قادة القسام في بيروت».
وأكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق أن اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار المقاومة».
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مكتباً لحركة حماس خلال عقد اجتماع لقيادات فلسطينية فيه. وأحصت الوكالة مقتل ستة أشخاص عدا عن إصابة آخرين بجروح.
وشاهد مصور وكالة فرانس برس في الموقع المستهدف دماراً واسعاً لحق بطبقتين من المبنى، إضافة الى عدد من السيارات المتضررة. وهرعت سيارات الإسعاف الى الموقع المستهدف لنقل الضحايا.
وندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالقصف، معتبرا إياه «جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب».
وقال إن ما جرى «هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان».
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