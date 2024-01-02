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مرور سفن ميرسك في البحر الأحمر يبقى معلقا

1/2/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كوبنهاجن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الشحن‭ ‬الدنماركية‭ ‬العملاقة‭ ‬ميرسك‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أسطولها‭ ‬لن‭ ‬يستأنف‭ ‬عبور‭ ‬مضيق‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬سفنها‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قررنا‭ ‬وقف‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬جار‭. ‬

والأحد‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬سفينة‭ ‬الحاويات‭ ‬‮«‬ميرسك‭ ‬هانغتشو‮»‬‭ ‬الدنماركية‭ ‬أصيبت‭ ‬بصاروخ‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬ثم‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬تابعة‭ ‬للمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وأشار‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أغرق‭ ‬ثلاث‭ ‬سفن‭ ‬للمتمردين‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬حاويات‭ ‬تابعة‭ ‬للشركة‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميرسك‭. ‬وقتل‭ ‬عشرة‭ ‬متمردين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمهم‭. ‬

وقالت‭ ‬ميرسك‭: ‬‮«‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬منطقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬السفن‭ (‬عبر‭) ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‮»‬‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بحسب‭ ‬غرفة‭ ‬الشحن‭ ‬الدولية،‭ ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬البحر‭ ‬‮«‬طريقا‭ ‬بحريا‭ ‬سريعا‮»‬‭ ‬يربط‭ ‬المتوسط‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهندي‭ ‬وبالتالي‭ ‬أوروبا‭ ‬بآسيا‭. ‬وتمر‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬سفينة،‭ ‬وهي‭ ‬نقطة‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تعلق‭ ‬فيها‭ ‬ميرسك‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭ ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬عمالقة‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬العالمي‭ ‬الآخرين،‭ ‬أوقفت‭ ‬الشركة‭ ‬الدنماركية‭ ‬مرور‭ ‬سفنها‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬التجاري‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬اليمنيون‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعلقه‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭. ‬

يؤكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬تتم‭ ‬نصرة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬وحذروا‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬سيستهدفون‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تبحر‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬صلات‭ ‬بإسرائيل‭. ‬

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