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قتلى في قصف جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا

1/2/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كييف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬أوقع‭ ‬قتلى‭ ‬أبنية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬حدودية‭ ‬روسية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭ ‬ودفعت‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬الغرب‭ ‬لتسريع‭ ‬تسليمها‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭. ‬وجاء‭ ‬قصف‭ ‬كييف‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬خاركيف‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بتكثيف‭ ‬الضربات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭. ‬

وأسفرت‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬الحدودية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬حاكم‭ ‬محلي‭. ‬وشددت‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تستهدف‭ ‬سوى‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬رستم‭ ‬أوميروف‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬تتعمّد‭ ‬استهداف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأثناء،‭ ‬حضت‭ ‬كييف‭ ‬حلفاءها‭ ‬الغربيين‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬عبر‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬تسليمها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والمسيّرات‭ ‬القتالية‭ ‬والصواريخ‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الدعم‭. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قالت‭ ‬كييف‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬أطلقت‭ ‬99‭ ‬صاروخا‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬72‭ ‬منها،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬إسقاط‭ ‬تسعة‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الحدودية‭. ‬

وتوجّهت‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬والإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬حيث‭ ‬تصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭. ‬وقالت‭ ‬فيوليتا‭ ‬سولوفيوفا‭ (‬56‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬إنه‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭. ‬استهدفوا‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‮»‬‭. ‬أما‭ ‬غالينا‭ ‬سولوفيوفا‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬فتعرّضت‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬جراء‭ ‬الضربة‭ ‬وباتت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مأوى‭. ‬وقالت‭ ‬بينما‭ ‬بدا‭ ‬رأسها‭ ‬مضمّدا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مرعب‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬حل‭ ‬بالجيران‭. ‬إننا‭ ‬نعرفهم‭. ‬كيف‭ ‬حالهم؟‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬49‭ ‬بجروح‭. ‬وذكر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوكراني‭ ‬إيغور‭ ‬كليمنكو‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كييف‭. ‬وأفادت‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬أوكرنانرغو‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الكهرباء‭ ‬انقطعت‭ ‬عن‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬مستهلك‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ومحيطها‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭. ‬

وأدت‭ ‬الضربات‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬بجروح‭ ‬فيما‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بمبان‭ ‬متعددة‭ ‬الطوابق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬أوليغ‭ ‬سينيغوبوف‭. ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬القلق‭ ‬المتزايد،‭ ‬أطلقت‭ ‬بولندا‭ ‬أربع‭ ‬مقاتلات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إف‭-‬16‮»‬‭ ‬باتّجاه‭ ‬حدودها‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لحماية‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭. ‬وتعد‭ ‬بولندا‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬موجة‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قالت‭ ‬بولندا‭ ‬إن‭ ‬صاروخا‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لبدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬ووصف‭ ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬وتعهّد‭ ‬بالرد‭. ‬وهاجمت‭ ‬موسكو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬المسيّرات‭ ‬عشية‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭. ‬وتسعى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تطمينات‭ ‬من‭ ‬داعميها‭ ‬بأن‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬ستتواصل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬حزم‭ ‬مساعدات‭ ‬جديدة‭ ‬لها‭.‬

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