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الخليج العربي تعقد المؤتمر الدولي في الابتكار المفتوح والتحول الرقمي مارس المقبل

1/2/2024 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعقد‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬الابتكار‭ ‬المفتوح‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬لاستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬اللذين‭ ‬يُعتبران‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أدوات‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لخلق‭ ‬حلول‭ ‬ابتكارية‭ ‬تضيف‭ ‬قيمة‭ ‬للحياة‭ ‬اليومية‭ ‬وترفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭.‬

هذا‭ ‬ووقعت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مؤتمرات‭ ‬الخليج‭ (‬ GC ‭) ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الابتكار‭ ‬المفتوح‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬ليجمع‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الممارسين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬معا‭.‬

وقال‭ ‬عميد‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬اسعود‭ ‬المحاميد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬مشهد‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬شهد‭ ‬تطور‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بشكل‭ ‬يبشر‭ ‬بتحويل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬جديدة،‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬محورًا‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬رائدين،‭ ‬واستكشاف‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة،‭ ‬وبناء‭ ‬شبكات‭ ‬عمل‭ ‬مهمة‭ ‬وفاعلة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الابتكار‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي؛‭ ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬وتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬القائمة‭. ‬كما‭ ‬يساهم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬المنصة‭ ‬والإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬وتوفير‭ ‬وقت‭ ‬أكثر‭ ‬للابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الجديدة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للابتكار‭ ‬المدعوم‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬تغييرات‭ ‬اجتماعية‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والنقل‭ ‬والطاقة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬ويساهم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭ ‬للوظائف‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ويعزز‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بفضل‭ ‬تحسين‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة‭. ‬وأخيرًا،‭ ‬يوفر‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬حلولًا‭ ‬مستدامة‭ ‬للتحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتحسين‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬

هذا،‭ ‬ويُعد‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للمؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬للشركات‭ ‬لعرض‭ ‬خدماتها‭ ‬وتقنياتها‭ ‬الرائدة،‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬والباحثين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭. ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬استثمار‭ ‬ذو‭ ‬عائد‭ ‬عالي‭ ‬يعزز‭ ‬الرؤى‭ ‬ويفتح‭ ‬أبواب‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬لضمان‭ ‬الاستمرارية‭ ‬والنمو‭ ‬والتنافس‭.‬

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