وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه أمس، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الباكستانية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كل المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ذات السياق أشار ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين إلى تنامي العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، منوهاً بالحرص على ترسيخها والدفع بها نحو آفاق أرحب وبما يحقق الأهداف المشتركة.
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