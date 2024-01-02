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وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

1/2/2024 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بمكتبه‭ ‬أمس،‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الباكستانية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجالات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬أشار‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

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