سوق العمل: حوالي 1500 حملة تفتيشية خلال أسبوع وضبط 38 عاملا مخالفا.. وترحيل 139

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ 1467 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 24 إلى 30 ديسمبر 2023، مما أسفر ضبط 38 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحّلين خلال الفترة المذكورة 139 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، ولا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة. وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1436 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 31 حملة تفتيشية مشتركة منها 16 حملة في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرَّق، و7 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب 4 حملات في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، المديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وأمانة العاصمة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة >. lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
MENAFN02012024000055011008ID1107678473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.