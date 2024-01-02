وزارة العمل: تسجيل الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة وتوفير خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تهيئة‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لاستخدامه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرز‭ ‬الشواغر‭ ‬المناسبة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وعرض‭ ‬الوظائف‭ ‬المناسبة‭

‬وتسهيل‭ ‬ترشحهم‭ ‬للوظائف‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتسهل‭ ‬حصول‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬توظيفه‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬تمكين‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والأنظمة،‭ ‬وإصدار‭ ‬إفادة‭ ‬توظيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ليتم‭ ‬احتسابهم‭ ‬بنسبة‭ ‬مضاعفة‭ ‬عند‭ ‬حساب‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬321‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬152‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬و169‭ ‬من‭ ‬الذكور‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬بلغوا‭ ‬242‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬و177‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬مقابل‭ ‬توظيف‭ ‬271‭ ‬مواطنا‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬84‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬و187‭ ‬من‭ ‬الذكور‭.‬

وحول‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬يحدد‭ ‬الوظائف‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬المؤهلين‭ ‬أولوية‭ ‬التعيين‭ ‬فيها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬جوازي‭ ‬وتحكمه‭ ‬المعطيات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬وموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والمعمول‭ ‬به‭ ‬وفقا‭ ‬للمعطيات‭ ‬الحالية‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تأديته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكانياتهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التقدم‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يعلنها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وفقا‭ ‬لمهاراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬تأهيلهم‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لهم‭ ‬مزاولتها‭.‬