وزارة العمل: تسجيل الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة وتوفير خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة العمل أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تأهليهم لهم الحق في التقدم لوزارة التنمية الاجتماعية وطلب قيد أسمائهم لديها بناء على شهادة تأهليهم ويتم قيد هذه الأسماء في سجل خاص ينشأ لذلك وتحتفظ به الوزارة، مشيرة إلى أن وزارة العمل تقوم بتسجيل الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لهم وفق الأنظمة والتشريعات السارية والمطبقة مع الأخذ بالاعتبار المهن المناسبة للمعاق والتي يمكنه تأديتها بعد أن يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بناء على نوع الإعاقة. جاء ذلك في ردها على سؤال من طلال المناعي عضو مجلس الشورى.
وأضافت وزارة العمل أنه تمت تهيئة النظام الإلكتروني لاستخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرز الشواغر المناسبة لذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل وعرض الوظائف المناسبة
وتسهيل ترشحهم للوظائف المناسبة لهم، وتوفير مختلف برامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل دمجهم في سوق العمل، وتسهل حصول من تم توظيفه من الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج دعم الأجور الذي تقدمه تمكين وفق الشروط والأنظمة، وإصدار إفادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب العمل ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص.
وذكرت الوزارة أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين من ذوي الإعاقة حتى نهاية أكتوبر 2023 بلغ 321 مواطنا من بينهم 152 من الإناث و169 من الذكور.
كما أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في سنة 2023 حتى 12 نوفمبر بلغوا 242 مواطنا من بينهم 65 من الإناث و177 من الذكور مقابل توظيف 271 مواطنا في سنة 2022 من بينهم 84 من الإناث و187 من الذكور.
وحول عدم صدور قرار يحدد الوظائف الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، أوضحت الوزارة أن القانون جوازي وتحكمه المعطيات والمتغيرات وموافقة مجلس الوزراء والمعمول به وفقا للمعطيات الحالية هو تحديد ما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة تأديته بعد أن يتم تقييم مهاراتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي يحق لهم التقدم لشغل الوظائف التي يعلنها جهاز الخدمة المدنية وفقا لمهاراتهم وإمكانياتهم وما تم تأهيلهم له، وذلك للوظائف التي يمكن لهم مزاولتها.
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