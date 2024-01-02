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((النواب)) يبدأ العام بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب

1/2/2024 7:10:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬وأمل‭ ‬الحامد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


بدأ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أولى‭ ‬جلساته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية‭ ‬للأجانب‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بمصادر‭ ‬دخل‭ ‬متنوعة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحفظ‭ ‬الحكومي‭.‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬من‭ ‬غالبية‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬أسموه‭ ‬دفاعها‭ ‬المستميت‭ ‬عن‭ ‬الأجانب،‭ ‬وانتقدوا‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متسائلين‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬هذا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المواطن‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة؟

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬ومطالبات‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره‭ ‬عقب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬شبهة‭ ‬مخالفة‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬لأن‭ ‬الحكم‭ ‬بعدم‭ ‬الدستورية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭.‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬تؤخذ‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭ ‬أوضح‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬والزوار،‭ ‬ولا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬المواطن،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مخالفة‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لرفَضها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬فرضت‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬لو‭ ‬قارنا‭ ‬أعداد‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬سنجد‭ ‬ملايين‭ ‬الأجانب‭ ‬وتحويلات‭ ‬بعشرات‭ ‬المليارات،‭ ‬ولم‭ ‬تفرض‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬منها‭ ‬ضريبة‭ ‬تفاديا‭ ‬للإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الحكومة‭.‬

وشدد‭ ‬البوعينين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬ضرائب‭ ‬تفرض‭ ‬إلا‭ ‬بقانون،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حول‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬تضمنت‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم؛‭ ‬منها‭ ‬رسوم‭ ‬الطيران‭ ‬والسياحة‭.‬



زينب عبدالأمير تتساءل: هل الأجنبي خط أحمر عند الحكومة؟

أكدت‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬رئيسة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلس‭ ‬أهمية‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬التشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يمررها‭ ‬المجلس،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬سنويا‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬الرفض‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬قالت‭ ‬عبدالأمير‭: ‬استغرب‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬الشرسة‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬الضريبة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أهم‭ ‬تشريع‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الأجانب‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬عند‭ ‬الحكومة،‭ ‬ولم‭ ‬نر‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأجنبي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬دخلا‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬هناك‭ ‬أجانب‭ ‬يتسلمون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬والبحريني‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬دخله‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬عاطل‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬وجود‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬أخذوا‭ ‬وظائفنا‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصرف‭ ‬أموال‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬داخل‭ ‬العجلة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مدروسة،‭ ‬ويمكن‭ ‬إدراج‭ ‬استثناءات‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أسوة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المضافة‭.‬

وأضافت‭: ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬ضريبة‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬ولكن‭ ‬نريد‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الأجانب،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭.‬



قراطة: الحكومة خالفت الاتفاق الأدبي مع النواب

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬أدبي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعدم‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬ولكن‭ ‬الحكومة‭ ‬فاجأتنا‭ ‬بفرض‭ ‬زيادة‭ ‬دينارين‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬ودينار‭ ‬على‭ ‬الماء،‭ ‬و4‭ ‬دنانير‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭ ‬من‭ ‬المطار‭.‬

واستنكر‭ ‬قراطة‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب،‭ ‬متسائلا‭ ‬هل‭ ‬الدستور‭ ‬يحمي‭ ‬الأجانب‭ ‬أم‭ ‬المواطنين؟

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬ترضى‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬وتقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬الدفاع‭ ‬المستميت‭ ‬عنهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬الضريبة‭ ‬فلتجعلها‭ ‬الحكومة‭ ‬رسوما،‭ ‬لأن‭ ‬الغرض‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬روافد‭ ‬لإيرادات‭ ‬الدولة‭.‬

وطالب‭ ‬بأن‭ ‬تطبق‭ ‬الحكومة‭ ‬المادة‭ ‬الـ107‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجبهة‭ ‬الداخلية،‭ ‬قائلا‭: ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭ ‬متضعضعة‭.‬

وعقّب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬قائلا‭: ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭ ‬قوية‭ ‬وتقوى‭ ‬برعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬القانوني‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الدارسة‭ ‬الفنية،‭ ‬متسائلا‭: ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬عقوبة‭ ‬لمن‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الضريبة،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬عقوبة‭ ‬من‭ ‬يتهرب‭ ‬بالتحويل‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة؟



موافقة نيابية على زيادة مزايا كبار المواطنين

نواب: تخفيضات المسن على 11 خدمة حكومية فقط من أصل 400

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بزيادة‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المسن‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن‭ ‬بحيث‭ ‬يمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تخفيضا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50 % ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬أفنوا‭ ‬أعمارهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بإعفائهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم،‭ ‬داعين‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تخفيض‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬للمسنين‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬إن‭ ‬المقترح‭ ‬يلمس‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المسنين،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المسن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يعاني‭ ‬ومنهك‭ ‬ويشتكي،‭ ‬واصفا‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بالقطارة‭ ‬ولا‭ ‬تخدم‭ ‬أحدا،‭ ‬وأن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬دخولهم‭ ‬ضعيفة‭ ‬والالتزامات‭ ‬كبيرة‭.‬

أكد‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مر‭ ‬عليه‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬نشهد‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬تطور،‭ ‬ورد‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬وزارات‭ ‬فقط‭ ‬فيما‭ ‬هناك‭ ‬43‭ ‬وزارة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬حكومية‭ ‬تقدم‭ ‬400‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭.‬

وأشارت‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لديها‭ ‬خطة‭ ‬إعلامية‭ ‬لإعلان‭ ‬خدماتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬معنية‭ ‬بالفئات‭ ‬الضعيفة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بخدمات‭ ‬المسنين‭ ‬لجنة‭ ‬مسنة‭ ‬وهرمة‭ ‬ومحنطة‭.‬

‭ ‬وشدد‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إعفاء‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬السكنية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إلزامهم‭ ‬باستخراج‭ ‬بطاقة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭. ‬وقال‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬ببطاقة‭ ‬المسن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لترتيب‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الست‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الستين‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬المسن‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬خدمات‭ ‬المسن‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعضوية‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتأهيل‭ ‬وثلاث‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ولا‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬السن،‭ ‬ولكننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المسن‭.‬



بوعنق: مستشارو الحكومة يفصّلون على مزاجهم

انتقد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وما‭ ‬ذكرته‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬دستوري،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لديها‭ ‬مستشارون‭ ‬يفصّلون‭ ‬على‭ ‬مزاجهم‭.‬

وتساءل‭ ‬أين‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بتحميلها‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬المواطن،‭ ‬مضيفا‭: ‬وعندما‭ ‬وضعنا‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬قلتم‭ ‬غير‭ ‬دستورية‭.‬



النعيمي: لا يحق للحكومة الفصل في دستورية نص قانوني

رفض‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للحكومة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬دستورية‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬اختزال‭ ‬لسلطات‭ ‬الدولة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬تنظيمي،‭ ‬وإذا‭ ‬اخذنا‭ ‬برأي‭ ‬الحكومة‭ ‬فإن‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تحيل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.‬



جلال كاظم: القوة الشرائية تعتمد على المواطن

أكد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬ضرورة‭ ‬تنظيم‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المواطن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الضريبة‭ ‬90 % ،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬عليه‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬التحويلات‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬60 % ‭ ‬وأن‭ ‬تبقى‭ ‬40 % ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭.‬



عبدالنبي سلمان: صندوق النقد الدولي قنبلة مدمرة للعالم

شن‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬توصياتهما‭ ‬دائما‭ ‬ضد‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعوب،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬لأجندة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أجندة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬ضد‭ ‬الشعوب‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬القلاقل‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والمؤسف‭ ‬أن‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬وحكومتنا‭ ‬تعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬يقدمان‭ ‬الحلول‭.‬

واعتبر‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬الحكومة‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬اكلشيه‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬ندير‭ ‬اقتصادنا‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحاتنا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية‭ ‬هو‭ ‬هروب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أن‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬إيراداتها‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬والبقية‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول،‭ ‬وإذا‭ ‬استندنا‭ ‬إلى‭ ‬أجندة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬الأسوأ‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬قنبلة‭ ‬مدمرة‭ ‬للعالم،‭ ‬وخبراء‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬خربوا‭ ‬اقتصادات‭ ‬العالم،‭ ‬والبحرين‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬سنوي‭ ‬معهم‭. ‬وعقّب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬غير‭ ‬عاجزة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬رسم‭ ‬أو‭ ‬ضريبة‭ ‬إلا‭ ‬بقانون‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬توصيات‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولم‭ ‬نر‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬أخرى،‭ ‬وكل‭ ‬أمورنا‭ ‬تتم‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لديها‭ ‬اجتماعات‭ ‬سنوية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬



العليوي: خطة دفاعية عن الأجانب

قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬جنة‭ ‬للأجانب،‭ ‬والأجنبي‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬والبحريني‭ ‬غير‭ ‬هانئ‭ ‬فيها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬باتت‭ ‬تطبق‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬مستنكرا‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬متسائلا‭ ‬لماذا‭ ‬عندما‭ ‬يأتي‭ ‬الموضوع‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬تلعب‭ ‬الحكومة‭ ‬خطة‭ ‬دفاعية‭.‬



الحكومة تكشف خطتها لتطوير المحافظة الشمالية

كشفت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬لتطوير‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬وطرق‭ ‬وإنشاء‭ ‬8‭ ‬مدارس‭ ‬جديدة‭ ‬ومبانٍ‭ ‬أكاديمية‭ ‬وصيانة‭ ‬مدارس‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاريع‭ ‬صحية‭.‬

وأكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وضع‭ ‬الوزارة‭ ‬خطط‭ ‬واضحة‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ودوائرها‭ ‬لمشاريع‭ ‬الطرق،‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬96‭ ‬مشروعا‭ ‬للطرق‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬منها‭ ‬24‭ ‬مشروعا‭ ‬تم‭ ‬إنجازها‭ ‬و10‭ ‬مشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬حاليًا‭ ‬و12‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انجاز‭ ‬الإجراءات‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذها،‭ ‬و50‭ ‬مشروعا‭ ‬لصيانة‭ ‬الطرق،‭ ‬ومجمل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بقيمة‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وأشار‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬مشروع‭ ‬شارع‭ ‬البديع،‭ ‬ويوجد‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬جسور‭ ‬لعبور‭ ‬المشاة‭.‬

وأوضح‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬61‭ ‬مشروعا‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬منها‭ ‬9‭ ‬مشاريع‭ ‬منجزة،‭ ‬و10‭ ‬مشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬و38‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المناقصة‭ ‬والتصاميم،‭ ‬و4‭ ‬مشاريع‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬مستقبلا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لمجمع‭ ‬1016‭ ‬وحاليًا‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬المناقصة‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬ترسيتها‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تتضمن‭ ‬بناء‭ ‬18‭ ‬مدرسة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونصيب‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بناء‭ ‬24‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬جديد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الجديدة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2030،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬خطة‭ ‬لبناء‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سلمان،‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الجسرة‭ ‬والهملة،‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬اعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدراز،‭ ‬ومدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬اعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬اعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لإنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬المباني‭ ‬الاكاديمية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬خطتها،‭ ‬وتشمل‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البديع‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬بلقيس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البديع‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الشروق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فلم‭ ‬تغفل‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬التاريخية،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬مشروع‭ ‬تأهيل‭ ‬المدارس‭ ‬التاريخية‭ ‬حسب‭ ‬التصنيف‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬هي‭ ‬أولوية‭ ‬للوزارة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬27‭ ‬مركزا‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬والمحافظات‭ ‬ليسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬منها‭ ‬9‭ ‬مراكز‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬أولية‭ ‬شاملة‭ ‬لكافة‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات،‭ ‬و7‭ ‬مراكز‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬منها‭ ‬مركزين‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لإحدى‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بتكلفة‭ ‬تتجاوز‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وعلى‭ ‬أرض‭ ‬مساحتها‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ليكون‭ ‬البناء‭ ‬يتجاوز‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تغطيتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ستشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الأمومة‭ ‬والطفولة‭.‬



قصة «حسين» تمرر اقتراح النواب بشأن دعاوى الألقاب

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬دعاوى‭ ‬اكتساب‭ ‬الأسماء‭ ‬والألقاب‭ ‬وتعديلها‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬لوضعه‭ ‬بصيغة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون،‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بسقوط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬التنازع‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭ ‬والالقاب‭ ‬عبر‭ ‬التقادم‭ ‬بمضي‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬اكتساب‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬الاسم‭ ‬أو‭ ‬اللقب‭. ‬واستعرضت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬قصة‭ ‬تكشف‭ ‬مشكلة‭ ‬تداخل‭ ‬الأسماء‭ ‬وتشابهها‭ ‬وتطابقها‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬مواطن‭ ‬اسمه‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬المدونة‭ ‬بأن‭ ‬عمره‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬وهو‭ ‬أمي‭ ‬ولا‭ ‬يعمل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬حسين‭ ‬الآخر‭ ‬يسكن‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬وعمره‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

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