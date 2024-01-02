ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء
التاريخ
1/2/2024 3:20:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إنه ارتفعت حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء.
وأعلنت حركة حماس في بيان سابق، عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت .
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