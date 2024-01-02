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ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء

1/2/2024 3:20:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إنه ارتفعت حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء.


وأعلنت حركة حماس في بيان سابق، عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت .


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