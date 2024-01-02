أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى".



وقال ميقاتي: "إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".



أضاف: "كما أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، واننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها".

وقال:" نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي الى تصدير اخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".



وتابع: "إن لبنان ملتزم، كما على الدوام، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يسأل عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها". ( الوكالة الوطنية للاعلام )

