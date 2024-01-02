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مسؤول أميركي: إسرائيل المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري

1/2/2024 3:20:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول دفاعي أميركي إن "إسرائيل" هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعلنت حماس في وقت سابق استشهاد العاروري وآخرون، في الضاحية الجنوبية في بيروت عبر استهداف من خلال مسيرة اسرائيلية .


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