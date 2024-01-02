مسؤول أميركي: إسرائيل المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري

مسؤول أميركي: إسرائيل المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري
التاريخ
1/2/2024 3:20:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول دفاعي أميركي إن "إسرائيل" هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واعلنت حماس في وقت سابق استشهاد العاروري وآخرون، في الضاحية الجنوبية في بيروت عبر استهداف من خلال مسيرة اسرائيلية .
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