كتائب الأقصى تتوعد الاحتلال بالرد على اغتيال العاروري

كتائب الأقصى تتوعد الاحتلال بالرد على اغتيال العاروري
التاريخ
1/2/2024 3:20:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توعدت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح"، الاحتلال بالرد على اغتيال القيادي صالح العاروري".
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