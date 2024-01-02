مؤسسات حقوقية تعرب عن قلقها إزاء استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق عن قلقها البالغ إزاء استشهاد معتقل فلسطيني داخل سجن مجدو، أمس الاثنين.



وقالت المؤسسات، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء وسط استمرار تلقي تقارير ومعلومات عن سوء المعاملة وعمليات التعذيب التي يتلقاها المعتقلون والمعتقلات، في السجون الإسرائيلية والتي تزايدت بشكل خطير منذ 7 تشرين الأول الماضي، ما يستوجب التحقيق المستقل لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.



وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل عبد الرحمن باسم رشيد بحش، 24عاماً، من سكان البلدة القديمة في نابلس، مساء أمس داخل سجن مجدو في إسرائيل.



وأضافت المؤسسات أن مصلحة السجون الإسرائيلية اكتفت بالإعلان عن وفاة معتقل أمني في سجن مجدو، وأنه سيتم مراجعة الظروف، فيما أكدت مصادر من عائلة المعتقل أنه لم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة، وأنه كان يشتكي أحيانا من آلام في أذنيه، مشيرة إلى أنه معتقل منذ 31 أيار 2022، ومحكوم بالسّجن 35 شهراً.