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إنهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وبناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية انهاء خدمات 122 موظفا في الوزارة لاستحقاقهم شروط التقاعد المبكر، والذين بلغت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا.























كما وافق الهواري على تنسيب اللجنة بانهاء خدماتهم اعتبارا من تاريخ 31/1/2024.

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