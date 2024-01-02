لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بعد تفجير الضاحية

لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بعد تفجير الضاحية
التاريخ
1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت لوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن، على خلفية تفجير الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهداف الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية.
وكان قد استشهد القيادي في حماس صالح العاروري، بعد أن تم اغتياله في بيروت، عبر استهداف من خلال مسيرة اسرائيلية .
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