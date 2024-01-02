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ندوة بالهاشمية تناقش المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت ندوة حوارية في الجامعة الهاشمية المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة، والرؤى المستقبلية للديوان، والتي تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة.


وشارك في الندوة مدير الدراسات والتدريب في الديوان الدكتور منير المناصير، ومدير الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة في الديوان عامر الجراح.

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