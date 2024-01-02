ندوة بالهاشمية تناقش المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت ندوة حوارية في الجامعة الهاشمية المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة، والرؤى المستقبلية للديوان، والتي تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة.
وشارك في الندوة مدير الدراسات والتدريب في الديوان الدكتور منير المناصير، ومدير الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة في الديوان عامر الجراح.
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