مجلس حرب الاحتلال يبحث اغتيال العاروري
التاريخ
1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه جرى إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر المقرر مساء اليوم، فيما تم الإبقاء على اجتماع مجلس الحرب، لبحث اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
MENAFN02012024000208011052ID1107678227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.