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مجلس حرب الاحتلال يبحث اغتيال العاروري

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه جرى إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر المقرر مساء اليوم، فيما تم الإبقاء على اجتماع مجلس الحرب، لبحث اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).




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