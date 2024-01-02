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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية و السهول .
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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