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قرار عاجل من حماس بعد اغتيال العاروري

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وسائل اعلام أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس، طلبت من الوسطاء تجميد أي مفاوضات لعملية تبادل أسرى بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء طلب حماس بعد دقائق من إعلانها استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في بيروت صالح العاروري اثر استهداف مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية، بواسطة طائرة مسيّرة، نتج عنها استشهاد العاروري واثنين من قيادات كتائب القسام في لبنان.

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