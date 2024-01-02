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تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري بلبنان

1/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل اغتيال القائد صالح العاروري مساء اليوم، خلال تواجده في مبنى سكني في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقالت، إنه مع قرب وصول الساعة إلى السادسة مساء (بالتوقيت المحلي لبيروت) هرع المواطنون في العاصمة اللبنانية جراء سماع دوي انفجار ضخم بالضاحية الجنوبية.
وما هي إلا دقائق معدودة حتى بيّنت قوات الأمن اللبناني أسباب الانفجار، وتم في بداية الأمر العثور على جثث 4 شهداء داخل مبنى لقادة حركة حماس كان يتكون من 3 طوابق .
وأضافت التقارير أنه تم استهداف الطابقين الأول والثاني من المبنى، وعلى الفور تبين أن من بين الشهداء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والذي جرى اغتياله برفقة 2 من قادة القسام.
واكتمل مشهد الاغتيال بتصاعد سحب الدخان في المنطقة وسط مشاهد لأشلاء بشرية في مكان الانفجار، إضافة لحرائق اشتعلت في السيارات في محيط المبنى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التي أكدت ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية إلى 6 شهداء و11 مصابا.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإن العاروري كان مقرراً أن يلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، غدا الأربعاء، إلا أن مسيّرة إسرائيلية ألقت صاروخين على المبنى كانت أسرع من لقاء نصر الله والعاروري واستهدفت مكتب حركة حماس في بيروت.




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