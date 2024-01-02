الدويري : هذا ما فعلته المقاومة بحرب الشوارع مع جيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية بدأت انسحابا تدريجيا من قطاع غزة منذ بدء الحديث عن إنشاء مناطق عازلة الأسبوع الماضي.
وأضاف الدويري أن هذا الانسحاب شمل مناطق الشيخ رضوان وتل الهوى والشيخ عجلين والرمال وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقال الدويري إن اليومين الماضيين شهدا تحولات جذرية على المستويين السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن المقاومة استغلت عملية التراجع لإلحاق أضرار كبيرة بقوات الاحتلال.
وخلص الدويري إلى أن إسرائيل ليست قادرة على مواصلة الهجوم لفترة طويلة، لأن المقاومة لا تزال قادرة على التصدي في كل المناطق، مما يحول دون سيطرة إسرائيل بشكل كامل كما هو الحال في منطقة جحر الديك شمالي القطاع.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02012024000208011052ID1107678221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.