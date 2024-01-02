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الدويري : هذا ما فعلته المقاومة بحرب الشوارع مع جيش الاحتلال

1/2/2024 3:20:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية بدأت انسحابا تدريجيا من قطاع غزة منذ بدء الحديث عن إنشاء مناطق عازلة الأسبوع الماضي.
وأضاف الدويري أن هذا الانسحاب شمل مناطق الشيخ رضوان وتل الهوى والشيخ عجلين والرمال وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقال الدويري إن اليومين الماضيين شهدا تحولات جذرية على المستويين السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن المقاومة استغلت عملية التراجع لإلحاق أضرار كبيرة بقوات الاحتلال.


وخلص الدويري إلى أن إسرائيل ليست قادرة على مواصلة الهجوم لفترة طويلة، لأن المقاومة لا تزال قادرة على التصدي في كل المناطق، مما يحول دون سيطرة إسرائيل بشكل كامل كما هو الحال في منطقة جحر الديك شمالي القطاع.

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