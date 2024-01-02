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توترات البحر الأحمر ومخاوف الإمدادات تقفز بأسعار النفط اكثر من 2%

1/2/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط مع نهاية التداولات اليوم، بأكثر من 2%، في الجلسة الأولى في العام الجديد، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من الشرق الأوسط، بعد الهجوم الأحدث على سفينة حاويات في البحر الأحمر، وكذلك مع الآمال في ارتفاع الطلب الصيني.


وتوقع اقتصاديون ومحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار، مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب.


ومع ذلك، يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية.


وتزايدت مخاطر تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع، بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة "ميرسك" في البحر الأحمر.

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