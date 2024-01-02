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4 قتلى وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس جنوبي بيروت

1/2/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن انفجاراً
استهدف مكتباً لحركة (حماس) في المشرفية جنوبي بيروت، أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الإصابات.

وأشارت الوكالة إلى "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية".

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن القيادي في حركة حماس صالح العاروري قتل في قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسمع دوي انفجار في منطقة المشرفية وشوهدت النيران تندلع في إحدى السيارات.

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