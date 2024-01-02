4 قتلى وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس جنوبي بيروت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن انفجاراً
استهدف مكتباً لحركة (حماس) في المشرفية جنوبي بيروت، أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الإصابات.
وأشارت الوكالة إلى "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية".
وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن القيادي في حركة حماس صالح العاروري قتل في قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وسمع دوي انفجار في منطقة المشرفية وشوهدت النيران تندلع في إحدى السيارات.
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