حماس تؤكد اغتيال إسرائيل القيادي في الحركة صالح العاروري في لبنان

أكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، كما أعلن تلفزيون الأقصى التابع للحركة أن سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار القائدين في الحركة قُتلا في الغارة الإسرائيلية أيضا.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن العاروري قتل مع خمسة أشخاص آخرين في ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مكتب لحركة حماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصفت حماس في بيانها العاروري بأنه "قائد أركان المقاومة في الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى"، في إشارة الى هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب بعد الإعلان عن مقتل العاروري، وفق ما ذكر مصدر في حماس.

وقال مصدر حماس لوكالة فرانس برس "إن الاحتلال يدرك أن ردّ القسام والمقاومة قادم بحجم اغتيال القائد الكبير صالح العاروري". ولم تعلّق إسرائيل على العملية.

وتجمّع نحو مئة فلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وحملوا أعلاما فلسطينية وهتفوا "طلقة.. بطلقة ونار بنار، بعون الله نأخذ الثار".

وأعلنت حركة فتح - إقليم رام الله أن الأربعاء "إضرابا عاما وشاملا في محافظتي رام الله والبيرة رداً على اغتيال" العاروري في بيروت.

وولد العاروري (51 عاما) في بلدة عارورة قرب رام الله عام 1966. وحصل على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل في الضفة الغربية، وهو متزوج وله ابنتان.

وكان العاروري يقيم في بيروت، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية المقيم في الدوحة. وساهم العاروري في تأسيس كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في الضفة بين عامي 1991 و1992.

اعتقلته إسرائيل عام 1992 وقضى أكثر من 15 عامًا في السجن. ثم أعيد اعتقاله عام 2007 حتى عام 2010 عندما قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية. تمّ ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقرّ فيها ثلاث سنوات قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان.

كان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس عام 2011 بوساطة مصرية والتي أفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيرا لدى حماس.

ودهم الجيش الإسرائيلي قريته عارورة فجر 21 أكتوبر، وحوّل منزله الى مركز للتحقيق واعتقل حوالي عشرين شخصا من بينهم شقيق العاروري وتسعة من أقاربه، بحسب رئيس بلدية عارورة علي خصيب.

ونصب الجيش خلال العملية حينها لافتة على منزل العاروري عليها العلم الإسرائيلي، وفق شهود ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





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