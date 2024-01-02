ستواصل عملها من باريس .. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

أغلقت فرنسا سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر، قائلة إن عمل موظفيها الدبلوماسيين أصبح مستحيلا عمليا منذ الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قبل خمسة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إنه تم فرض حصار على السفارة وإعاقة حركة الموظفين ومنع سفر الموظفين الدبلوماسيين إلى النيجر.

وأشارت إلى أن السفارة ستواصل عملها من باريس وأن الأنشطة القنصلية ستقوم بها القنصليات الفرنسية في المنطقة.

وكان السفير الفرنسي قد غادر النيجر قبل عدة أشهر. وقبل فترة قصيرة من عيد الميلاد، سحبت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، جنودها من النيجر.

وكان الحرس الرئاسي قد عزل رئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب في نهاية يوليو.

ويتولى السلطة حاليا الجنرال عبد الرحمن تاياني الذي علق النظام الدستوري، على الرغم من أن فرنسا وزعماء دول غرب أفريقيا الآخرين لا يعترفون بالحكومة الجديدة.

إلا أن الولايات المتحدة وألمانيا اتفقتا الآن مع المجلس العسكري الحاكم على مواصلة تعاونهم العسكري مع النيجر وفقا لشروط معينة.





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