حمد الشرقي وسعود المعلا يعزيان في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في أبوظبي.
وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وأسرة الفقيدة وعموم أسرة آل نهيان الكرام، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
كما قدم التعازي عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.
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