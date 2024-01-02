حمد الشرقي وسعود المعلا يعزيان في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وأسرة الفقيدة وعموم أسرة آل نهيان الكرام، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز