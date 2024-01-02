فان دايك يرفض الحديث عن فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أنه لن يتحدث عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا إذا استمر الفريق في نفس وضعيته القوية حتى مارس المقبل.

وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 4 /2 أمس الاثنين ليعزز موقعه في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي يناير الجاري، يلتقي ليفربول هذا الاسبوع مع مضيفه ارسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما يواجه فولهام في مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين.

ويخوض ليفربول مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الشهر الحالي بسبب العطلة الشتوية في الوقت الذي سيفتقد فيه الفريق لجهود هدافه محمد صلاح لانضمامه لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وقال فان دايك لدى سؤاله عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي "لن أتحدث عن أي من هذا، لم أفعل ذلك أبدا ولن أفعل ذلك الآن".

وأضاف "مازال الوقت مبكرا للقيام بذلك، نحن في مطلع يناير، لدينا لاعبون رحلوا الآن، لدينا لاعبون عائدين من الإصابة لنرى كيف ستسير الأمور".

وأشار "إذا احتفظنا بالصدارة في فبراير ومارس، فمن الواضح أنه سيتوجب علينا أن نمضي قدما ومحاولة الضغط، لكن في الوقت الراهن نركز فقط على المباراة المقبلة، ولا ننظر إلى الآخرين ونحاول أن نحسن من أنفسنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المدافع الهولندي قوله "هنا دائما تكمن الخبرة، وقد قادتنا إلى النجاح في آخر ستة أعوام في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ونتمنى أن نرى ذلك يحدث في نهاية الموسم".

وأكد فان دايك أن ليفربول سيفتقد لمحمد صلاح، قائلا: "بكل تأكيد سنتفقد مو وإمكاناته، وقدراته القيادية أيضا".





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