رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية

استقالت رئيسة جامعة هارفرد كلودين غاي اليوم الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلا عن اتهامات بالسرقة الأدبية.

وتعرضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.

وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس، إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا الشهر الماضي.

وأوضحت غاي التي دخلت التاريخ كأول شخص أسود يتبوأ منصب رئيس جامعة هارفرد في نص استقالتها إنها تعرضت لتهديدات شخصية و"عداء عنصري".

ويأتي تنحيها بعدما دعمتها الهيئة الإدارية للمؤسسة عقب شهادتها في الكونغرس.

لكن الهيئة انتقدت رد الجامعة الأولي على هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل واحتجاز حوالي 240 شخصا كرهائن.

وردت إسرائيل بعمليات قصف متواصل وهجوم بري على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 22185 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وطالب أكثر من 70 نائبا من بينهم اثنان ديموقراطيان باستقالتها فيما دعا عدد من متخرّجي جامعة هارفرد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب.

من جهة أخرى، وقّع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفرد رسالة تدعم غاي.

وأكّدت غاي استقالتها بعدما نشرتها صحيفة "هارفرد كريمسون" التي يديرها طلبة.

وقالت في بيان "بحزن كبير لكن بحب عميق لهارفرد، أكتب لأعلن أنني سأتنحى عن منصبي كرئيسة".



