وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من القادمين من غزة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريضة من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والتي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وأشارت الوزارة إلى أن المريضة البالغة من العمر 49 سنة كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجها، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة نتيجة سرطان الثدي.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.





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