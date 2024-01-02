تسلا تخيب آمال إيلون ماسك.. بيع 1.8 مليون سيارة فقط في 2023

ساعدت التخفيضات الحادة في الأسعار شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» على زيادة مبيعات سياراتها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20 في المائة تقريباً مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الصناعة.

وللعام بأكمله قالت «تسلا» إنها باعت ما يزيد قليلاً على 1.8 مليون سيارة، بزيادة 37.7% على إحصاءات عام 2022، حيث بلغ إجمالي التسليمات السنوية 2023 نحو 1,808,581 سيارة، فيما بلغ إجمالي الإنتاج السنوي 1,845,985 سيارة، وتمثل الأرقام الجديدة نمواً في التسليم بنسبة 38% على أساس سنوي، ونمو الإنتاج بنسبة 35% على أساس سنوي.

جاءت أرقام مبيعات العام بأكمله أقل بكثير من توقعات الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بنمو المبيعات بنسبة 50 في المائة في معظم السنوات، لكن الشركة تجاوزت المستهدف الداخلي لهذا العام، وهو بيع 1.8 مليون سيارة.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إنها باعت 484507 سيارات في جميع أنحاء العالم في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وتجاوز هذا تقديرات وول ستريت البالغة 473000 سيارة، لذلك الربع.

كان المحللون يتوقعون أن تعلن تسلا عن عمليات تسليم بقيمة 477 ألف للربع المنتهي من العام، وفقاً لإجماع التقديرات، التي جمعتها StreetAccount اعتباراً من 28 ديسمبر.

في الربع الأخير من عام 2023 باعت تسلا نسختها المحدثة، أو Highland من سيارة السيدان Model 3 للمبتدئين في بعض الأسواق.

وفي ديسمبر بدأت الشركة في تسليم عدد صغير من أحدث سياراتها الكهربائية، وهي Cybertruck الزاوية والمثيرة للجدل، في الولايات المتحدة.

ولم تكشف تسلا عن أرقام Cybertruck وأرقام Semi، الشاحنة التجارية الثقيلة، التي صنعتها بأعداد صغيرة حتى الآن في مصنع البطاريات الخاص بها خارج رينو.

كما خفضت تسلا الأسعار طوال الربع الأخير من عام 2023 في الأسواق حول العالم، وهي استراتيجية للتعامل مع ما أسماه المدير المالي لشركة تسلا، فايبهاف تانيجا، «فترة من عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحول معنويات المستهلك» على أرباح الشركة لشهر أكتوبر.