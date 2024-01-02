الشركة العالمية القابضة تعلن تأسيس 2بوينت زيرو شركة قابضة من الجيل القادم

أعلنت اليوم الشركة العالمية القابضة“ADX:IHC”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن خطوة هامة، تتمثل في موافقة مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على بدء نقل 2بوينت زيرو، وهي الجيل التالي من الشركة القابضة ويضم العديد من الشركات المتنوعة والديناميكية، إلى الشركة العالمية القابضة، إذ تضم عدداً من القطاعات، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل 2بوينت زيرو، والتي تتمتع بحجم أصول كبير يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 100 مليار درهم“سيتم الانتهاء من النقل بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة”.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة.. " نفخر اليوم بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، وهي شركة قابضة من الجيل القادم وتعد من رواد التطور في عدد من القطاعات المتعددة. نستعد للمستقبل وكلنا ثقة بأن 2بوينت زيرو تلتزم بإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي، إذ تؤكد جهودنا وعملنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد.. رؤيتنا تتخطى الحدود، وتتمثل مهمتنا في بناء نظم بيئية مستدامة تُمكن المجتمعات، وتعزز التميز في قطاع التكنولوجيا، وتضمن المرونة المالية".

حقبة جديدة

وتتجاوز 2بوينت زيرو كونها مجرد شركة قابضة، إذ تجسد رؤية تطمح للتقدم في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، وعمليات رأس المال الاستثماري، وإدارة الائتمان/الأصول، والخدمات المالية“بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والتأمين” والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووساطة الأوراق المالية والبحوث، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإدارة المعادن والموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والعملات المشفرة والتنقل.

مستقبل واعد

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة.. " تكمن قوة 2بوينت زيرو في تنوعها والرؤية المشتركة، فضلاً عن التزامها الثابت بتحقيق التقدم والتطور، حيث يتيح نظامها البيئي المتقدم والذي يضم مجموعة مميزة من قادة قطاعات الأعمال بالمساهمة والعمل بشكل وقيمة فريدة، مستمدين قوتهم من الهدف المشترك وتستعد 2بوينت زيرو من خلال توظيف خبراتنا ضمن هذه القطاعات، والعمل على نطاق غير مسبوق إلى إحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي".

الشركات المشمولة

شركة شيميرا للاستثمار تأسست في عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بتأثير وخبرات عالمية كبيرة، إذ تدير محفظة متنوعة من الأسهم وتسعى لخلق فرص ذات قيمة مضافة وبما يتماشى مع رؤيتها الاستثمارية. وكجزء من "المجموعة الملكية"، تساهم شيميرا في التكتل عبر أكثر من 60 كياناً ضمن مختلف القطاعات، وتوظف ما يصل إلى 20,000 شخص.

وفي عام 2023، أطلقت شيميرا شركة شيمهايريس للاستثمارات القابضة مع هيريس كابيتال، واستحوذت على فيونيت، وقامت برعاية وتأسيس شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ“ADC” ، وهي أول شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج“SPAC” في المنطقة.

وسجلت شيميرا للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم وأصولا بقيمة 20.1 مليار درهم للسنة المالية 22 وتشرف شيميرا أيضاً على الشركات التابعة، لونيت وبلتون.

شركة لونيت ، (بانتظار الموافقات التنظيمية)، هي شركة عالمية مستقلة بارزة متخصصة بإدارة المحافظ التي تركز على الاستثمارات البديلة، وتُدير أصولاً تزيد قيمتها على 400 مليار درهم، وتعود ملكيتها بحصة أغلبية إلى شركة شيميرا وتتركز استثمارات لونيت بشكل أساسي في أسواق الشركات الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ، والاستثمار في الشركات الناشئة التي تظهر مستويات جيدة من النمو، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأصول الفعلية، مع استثمارات انتقائية في الأسهم العامة وقطاع الائتمان.

وتتطلع شركة لونيت، إلى تبوأ مكانة مرموقة في مجال تزويد حلول الأسواق الخاصة، وتستهدف المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، مع التركيز على تحقيق عوائد عالية المعدل حسب المخاطر.

وأطلقت لونيت أخيراً، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ“COP28" .. "ألتيرا"، وهي أكبر أداة خاصة للاستثمار في المناخ في العالم، وذلك بهدف توجيه التمويل الخاص نحو العمل المناخي والارتقاء بنظام التمويل المناخي ليكون أكثر إنصافاً.

بلتون القابضة“EGX: BTFH”

(في انتظار الموافقات التنظيمية)، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل“ الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والدراسات البحثية والاستثمارات المباشرة والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والتأجير، والتخصيم - فاكتورينغ - عملية تحويل حقوق الحصول على الديون التجارية أو الفواتير إلى جهة ثالثة متخصصة -، والتمويل الاستهلاكي، والرهن العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة وعلوم البيانات والتحليلات والمجال الأكاديمي، والمصانع الرقمية والقطاع العقاري”.

وتعمل الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم ملامح منظومة العمل المالي من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية والمعرفة والحلول الجذرية والمتراكمة القيمة للعملاء.

وقامت بلتون أخيراً بجمع 10 مليارات جنيه مصري في أكبر زيادة لرأس المال في تاريخ البورصة المصرية، حيث قفز رأس مالها المدفوع من 926 مليار جنيه مصري إلى 10.9 مليار جنيه ويُعد سهم بلتون من أكثر الأسهم تداولا وأكثرها سيولة في البورصة المصرية.

انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ“IRH” ، ومقرها في أبوظبي، وتتخصص في إطلاق سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة في مجال المعادن مع التركيز الاستراتيجي على معادن تحول الطاقة والموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم ومعادن 3T“القصدير والتنتالوم والتنغستن” والمنغنيز والجرافيت.

وتلعب الشركة دوراً محورياً في تعزيز القيمة المضافة داخل البلد في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها، وبناء النظم الإيكولوجية من خلال التعاون الاستراتيجي، وتحسين البنية التحتية ومستويات المعيشة. وقعت الشركة مؤخراً على اتفاقية استثمارية بقيمة 1.1 مليار دولار للحصول على حصة 51٪ في مناجم موباني للنحاس في زامبيا ودخلت في شراكة مع اليوبيل للمعادن لاستعادة النحاس من النفايات في زامبيا. وتمتلك الشركة أكثر من 20 أصلا قيد التفاوض وأكثر من 22000 كيلومتر مربع قيد الاستكشاف في عدد من الدول.

ساجاس،

وهي شركة استثمارية ديناميكية تعمل كأداة ذات أغراض متخصصة، مكرسة للاستثمارات الاستراتيجية في شركات مختارة مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، تشكل ساجاس لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة مع الحفاظ على المرونة لاستكشاف الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة.

وإلى جانب محفظتها الاستثمارية الأساسية، تشارك الشركة بشكل مباشر في الأسهم والأدوات النقدية وسندات الدين المتميزة، مما يعكس التزامها بنهج استثماري شامل. وبالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات درهم وحقوق ملكية دفترية تتجاوز 8 مليارات درهم، مما يؤكد القوة المالية لشركة ساجاس وقدرتها على توليد قيمة لأصحاب المصلحة.

سيتادل تكنولوجي ، وهي شركة رائدة في صناعة تعدين العملات المشفرة، تدير منشأة تشفير حديثة في أبوظبي، وتتخصص الشركة في استخراج البيتكوين وتلتزم بممارسات التعدين المستدامة والفعالة. ويتيح موقع سيتادل الاستراتيجي في دولة الإمارات الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في المنطقة. وفي السنة المالية 22، أعلنت سيتادل عن إيرادات بلغت 100 مليون درهم وحجم أصول قدره 2.7 مليار درهم واستحوذت الشركة العالمية القابضة مؤخرا على حصة 10٪ في مجموعة فينيكس، التي تدير "مشروع سيتادل" وتعتبر منشأة سيتادل أكبر منشأة لتعدين العملات المشفرة في الشرق الأوسط.

يذكر أن“2بوينت زيرو” شركة قابضة من الجيل التالي مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة في التطوير عبر العديد من قطاعات الأعمال مع رؤية تتخطى الحدود، وتكرس 2بوينت زيرو لنسج إرث من الابتكار والاستدامة والشمولية العالمية.

وتأسست 2بوينت زيرو بطموح الريادة في الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وتوحد قادة الصناعة مثل "شيميرا للاستثمار" و " و"لونيت كابيتال" و"بلتون القابضة" وشركة " انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" (IRH)، تحت مظلة تحويلية واحدة.

وتعكس محفظة الشركة، التي من المتوقع أن تتجاوز أصولها 100 مليار درهم، التزامها بالتميز والنمو الاستراتيجي في النظم الإيكولوجية الرقمية والمشفرة، وإدارة الموارد، وما بعدها. وبصفتها منارة للتميز المتنوع، تعمل على تمكين الشركات المكونة لها من تعزيز النظم البيئية المستدامة، وتحقيق انجازات تكنولوجية، وضمان المرونة المالية.

وتأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم اعتبارا من 30 سبتمبر 2023.

وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما أصبح الآن أحد أكبر التكتلات في المنطقة. تم تضمين الشركة العالمية القابضة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15“فاداكس 15” ، وهو ما يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع حيازاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والبناء، والبحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية والخدمات، والمرافق، والخدمات.

ومن خلال استراتيجيتها الأساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة أوجه التآزر التشغيلي وتزيد من كفاءة التكلفة في جميع القطاعات، كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تواصل الشركة العالمية القابضة التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تعريف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.