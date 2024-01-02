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بتكوين تستهل العام الجديد ببلوغ ذروة 21 شهراً فوق 45 ألف دولار

1/2/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت بتكوين المشفرة حاجز 45 ألف دولار اليوم الثلاثاء وذلك لأول مرة منذ أبريل 2022 لتستهل أكبر عملة مشفرة في العالم العام الجديد بقوة مدعومة بتفاؤل بشأن موافقة محتملة على تعامل الصناديق المتداولة في البورصة في عملة بتكوين الفورية.

ولامست بتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 45922 دولارا، بعد صعودها 156 بالمئة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020. ولا تزال بتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها وهو 69000 دولار الذي سجلته في نوفمبر 2021.

وسجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، ارتفاعا 1.2 بالمئة عند 2386.50 دولارا مرتفعة 91 بالمئة في 2023.

وتركيز المستثمرين منصب على ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريبا على صناديق استثمار متداولة تتعامل في بتكوين مباشرة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح السوق أمام ملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.

رفضت اللجنة عدة طلبات لإطلاق مثل هذه الصناديق في السنوات القليلة الماضية بداعي أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، ظهرت علامات متزايدة في الأشهر القليلة الماضية على أن الجهات التنظيمية مستعدة على الأقل لإجازة بعض صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والبالغ عددها 13 صندوقا، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يصدر في أوائل يناير.


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