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العام الجديد يحمل للمصريين زيادة كبيرة في الأسعار

1/2/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل المصريون العام الجديد بمواجهة سلسلة ارتفاعات في الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لكبح تضخم متزايد. ورفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الانترنت، إذ زادت المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة أسعار الانترنت 33 بالمئة تقريبا اعتبارا من الخامس من يناير وذلك وفقا لمسؤول بالشركة طلب عدم نشر اسمه.

وزادت أيضا شركتا أورانج وفودافون الخاصتان رسوم الانترنت بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما يبدو.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 34.6 بالمئة في نوفمبر.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الكهرباء قريبا بنحو 15 بالمئة في المتوسط، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية. ولم تعلن بعد وزارة الكهرباء عن أي زيادات.

وقال مسؤولون بمحطات قطارات الأنفاق يوم الاثنين إن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20 بالمئة، إذ زاد سعر تذكرة الركوب لتسع محطات أو أقل إلى ستة جنيهات (0.19 دولار) من خمسة، كما زادت أسعار تذاكر الرحلات الأطول بمعدلات أكبر.


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