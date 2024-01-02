الصين تضخ 50 مليار دولار في البنوك المتخصصة

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني حوالي 50 مليار دولار في صورة تمويلات منخفضة التكلفة إلى البنوك المتخصصة خلال الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضخ التمويل إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية لدعم الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي الصيني القول إن البنك قدم للبنوك المتخصصة (بنوك السياسات) عبر برنامج "الإقراض التكميلي الموعود" حوالي 25ر3 تريليونات يوان (56ر4 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 9ر2 تريليون يوان في نهاية الشهر السابق.

في الوقت نفسه، فإن صافي قيمة السيولة التي ضخها البنك خلال الشهر الماضي وكان 350 مليار يوان هو أكبر زيادة عبر هذه الأداة التمويلية منذ نوفمبر 2022.

يذكر أن برنامج الإقراض التكميلي الموعود يعتبر أداة مهمة لدى الحكومة الصينية لاستخدامها من أجل تعزيز القطاع العقاري وتحقيق استقرار في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

وتتوقع الأسواق استخدام البنك المركزي للأموال من أجل دعم نشاط تشييد بناء المساكن العامة في محاولة لدعم السوق العقارية الصينية التي تعاني من التباطؤ منذ سنوات.

وضخ بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء 137 مليار يوان في النظام المصرفي (36ر19 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



