رئيس الدولة يبحث مع حمد الشرقي وسعود المعلا عدداً من قضايا الوطن والمواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم.. صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.



وتبادل سموهم ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - التهاني والأمنيات بمناسبة العام الجديد سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها التقدم والرخاء والازدهار.. كما تبادل سموهم التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم أم القيوين.. عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين وفي مقدمتها الجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها دولة الإمارات وأهدافها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها المباركة وتعزيز تصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.



وأعرب سموهم عن اعتزازهم بالإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات خلال العام الماضي.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.