أوكرانيا تناشد العالم من أجل شحنات أسلحة جديدة

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العالم لإرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.

وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": لا بد أن يدرك النظام في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



وتطلب أوكرانيا على وجه التحديد، أنظمة دفاع جوي جديدة بذخيرتها، وطائرات مسيرة قتالية من كل الأنواع وصواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتر. وفي ذات الوقت، دعا كوليبا إلى إتاحة الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا.



وأضاف أن الدبلوماسيين الروس يجب أن يتم عزلهم في "العواصم المعنية" والمنظمات الدولية.



وأوضحت وزارة الخارجية أن الهجوم الذي شنته روسيا اليوم كان موجها ضد أهداف مدنية "حصريا". ورغم ذلك كتب رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليغرام أنه تم ضرب أهداف صناعية وعسكرية أيضا فضلا عن الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية.



وقصفت القوات الجوية الروسية صباح اليوم العاصمة كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد بالصواريخ. وسبق هذا القصف هجوم بالطائرات المسيرة.



