Wednesday, 03 January 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تناشد العالم من أجل شحنات أسلحة جديدة

1/2/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العالم لإرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.

وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": لا بد أن يدرك النظام في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.


وتطلب أوكرانيا على وجه التحديد، أنظمة دفاع جوي جديدة بذخيرتها، وطائرات مسيرة قتالية من كل الأنواع وصواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتر. وفي ذات الوقت، دعا كوليبا إلى إتاحة الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا.


وأضاف أن الدبلوماسيين الروس يجب أن يتم عزلهم في "العواصم المعنية" والمنظمات الدولية.


وأوضحت وزارة الخارجية أن الهجوم الذي شنته روسيا اليوم كان موجها ضد أهداف مدنية "حصريا". ورغم ذلك كتب رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليغرام أنه تم ضرب أهداف صناعية وعسكرية أيضا فضلا عن الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية.


وقصفت القوات الجوية الروسية صباح اليوم العاصمة كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد بالصواريخ. وسبق هذا القصف هجوم بالطائرات المسيرة.


MENAFN02012024000110011019ID1107678109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث