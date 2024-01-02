أوكرانيا تناشد العالم من أجل شحنات أسلحة جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العالم لإرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.
وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": لا بد أن يدرك النظام في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وتطلب أوكرانيا على وجه التحديد، أنظمة دفاع جوي جديدة بذخيرتها، وطائرات مسيرة قتالية من كل الأنواع وصواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتر. وفي ذات الوقت، دعا كوليبا إلى إتاحة الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا.
وأضاف أن الدبلوماسيين الروس يجب أن يتم عزلهم في "العواصم المعنية" والمنظمات الدولية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن الهجوم الذي شنته روسيا اليوم كان موجها ضد أهداف مدنية "حصريا". ورغم ذلك كتب رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليغرام أنه تم ضرب أهداف صناعية وعسكرية أيضا فضلا عن الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية.
وقصفت القوات الجوية الروسية صباح اليوم العاصمة كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد بالصواريخ. وسبق هذا القصف هجوم بالطائرات المسيرة.
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