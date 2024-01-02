رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني في لبنان بهجوم مسيرة

رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني في لبنان بهجوم مسيرة
التاريخ
1/2/2024 3:00:12 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت وكالة رويترز
بمقتل مسؤول فلسطيني كبير في هجوم بمسيرة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والعثور على اشلاء ٣ ضحايا.
وقالت القناة ١٤ العبرية ، ان الطيران الاسرائيلي قصف هدفا في الضاحية الجنوبية في بيروت..
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