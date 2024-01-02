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رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني في لبنان بهجوم مسيرة

1/2/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وكالة رويترز
بمقتل مسؤول فلسطيني كبير في هجوم بمسيرة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والعثور على اشلاء ٣ ضحايا.

وقالت القناة ١٤ العبرية ، ان الطيران الاسرائيلي قصف هدفا في الضاحية الجنوبية في بيروت..


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