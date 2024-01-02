4 شهداء باستهداف مكتب لحماس في بيروت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الانباء اللبنانية) بان الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في منطقة المشرفية في جنوب العاصمة بيروت ادى الى سقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات.
يأتي هذا في وقت قالت وسائل اعلام عبرية ان الطيران الاسرائيلي قصف هدفا في الضاحية الجنوبية في بيروت.
بدورها قالت رويترز ان مسؤولا فلسطينيا كبيرا استشهد في هجوم بمسيرة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ، مشيرة للعثور على اشلاء ٣ ضحايا.
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