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4 شهداء باستهداف مكتب لحماس في بيروت

1/2/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الانباء اللبنانية) بان الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في منطقة المشرفية في جنوب العاصمة بيروت ادى الى سقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات.

يأتي هذا في وقت قالت وسائل اعلام عبرية ان الطيران الاسرائيلي قصف هدفا في الضاحية الجنوبية في بيروت.

بدورها قالت رويترز ان مسؤولا فلسطينيا كبيرا استشهد في هجوم بمسيرة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ، مشيرة للعثور على اشلاء ٣ ضحايا.

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