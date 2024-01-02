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2024 .. عام الفرص بخطوات صغيرة لقفزات عملاقة

1/2/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) " يجب أن يكون عام 2024 يدور حول كيفية التعامل مع الأمور و الظروف والبحث عن فرص صغيرة في الأسواق التي يمكن أن تولد عوائد إيجابية في الاردن ".

ان المشاريع الصغيرة و البسيطة و ريادة الأعمال في الأردن و حسب دائرة الاحصاءات العامة تشكل 99.5% من اجمالي عدد المنشأت الاقتصادية و تشغل 60% من اجمالي عدد العاملين بالمنشأت الاقتصادية و يضاف لها العاملين بعمل و نشاط غير منظم و ربما يصل إلى 20 % من هذه المشاريع البسيطة الغير منظمة.

و لكي ننهض في اقتصاد 2024 و أفضل الحلول الاقتصادية و لتخفيض عمل البطالة و زيادة التشغيل و تقليل نسب الفقر

هو العمل على الفرص الصغيرة و البسيطة و شريطة تنظيمها و ترتيبها و العمل على تشجيعها و تنميتها لتصبح مشاريع اكبر و تزيد من الإيرادات.

فهذه الاسواق من السهل تنشئتها و تنميتها و تطويرها و هي موزعة في أكثر من منطقة و جغرافية عكس استثمار ضخم يقع في منطقة محددة و يشغل عدد اقل . في حال تم توزيع هذا الاستثمار على فرص و مشاريع صغيرة و موزعة و ستحقق تنمية و نمو اكبر يعود على المجتمع و الاقتصاد الوطني .


و من هنا جاءت فكرتي و من خلال
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بتطوير و تحديث المواقع السياحية و البينة التحتية و الخدمات في المواقع السياحية المتنوعة و التي تضم مواقع تاريخية و ثرية و دينية و طبيعية . و ستكون نقطة جذب لاستثمارات كبيرة و مغرية لكبار المستثمرين و الشركات
.

و بذلك انني أرى أن المشاريع يجب أن تكون ملموسة و قريبة من الشارع و يلمس فائدتها المواطن الأردني بشكل مباشر . .. و يرى بعينه التحديث و التطوير الاقتصادي....

وهنا نجد اننا بحاجة أكثر لتفاعل المجتمع المحلي و ممثليه و منظمات المجتمع المدني من جمعيات و مؤسسات و أفراد و بلديات و لجان المركزية بحملة
" الاستثمار المحلي. " و تتوسع مظلة التطوير و التحديث لتشمل إضافة لقطاع السياحة قطاع الصناعة و الحرف و قطاع السكن و البناء و قطاع الاقتصاد المحلي .

و من هنا نجد اننا امام حلول كبيرة و تحقق اقتصاد ضخم و تنمية مميزة و نمو حقيقة و استدامة المشاريع التنمية لزيادة النمو المحلي و زيادة الناتج الوطني .

فكل ما يحتاجه الموضوع هو الجرأة باتخاذ القرار و الاصرار على تنفيذه و البدء بتنفيذه ... فنحن لا نملك ترف الوقت و لا نملك التحكم بالظروف المحيطة ...

فالتركيز و العمل يبدأ من القاعدة الشعبية و ليس باستثمارات ضخمة أو استقطاب استثمار اجنبي ... فالاردني موجود

و الأردني دائما جاهز .


حمى الله الأردن

حمى الله الملك

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