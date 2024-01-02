زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية لعميد طب اسنان الهاشمية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
منحت كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن زمالة كلية طب الأسنان
لعميد كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور زياد نواف الدويري تقديرا لانجازاته الاكاديمية والبحثية محليا وعالميا وبذلك يكون الدكتور الدويري قد حصل على زمالات كليات الجراحين الملكية البريطانية الأربعة من إدنبرة ،جلاسكو ،لندن و إيرلندا.
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور الدويري الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإستعاضات السنية من المملكة المتحدة حاصل ايضا على العديد من الزمالات العالمية من بينها زمالة كلية مدربي طب الاسنان من كلية الجراحين الملكية في ادنبرة
وزمالة كلية طب الأسنان العام من المملكة المتحدة وزمالة طب الاسنان التجميلي وزمالة طب الاسنان العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.
MENAFN02012024000151011027ID1107678105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.