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زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية لعميد طب اسنان الهاشمية

1/2/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
منحت كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن زمالة كلية طب الأسنان
لعميد كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور زياد نواف الدويري تقديرا لانجازاته الاكاديمية والبحثية محليا وعالميا وبذلك يكون الدكتور الدويري قد حصل على زمالات كليات الجراحين الملكية البريطانية الأربعة من إدنبرة ،جلاسكو ،لندن و إيرلندا.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور الدويري الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإستعاضات السنية من المملكة المتحدة حاصل ايضا على العديد من الزمالات العالمية من بينها زمالة كلية مدربي طب الاسنان من كلية الجراحين الملكية في ادنبرة
وزمالة كلية طب الأسنان العام من المملكة المتحدة وزمالة طب الاسنان التجميلي وزمالة طب الاسنان العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.

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