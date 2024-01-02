22250 مسجلا للحج لهذا العام ولا تمديد للتسجيل الأولي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الثلاثاء، إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً لهذا العام، مشيرة إلى أنه "لم يطرأ أي زيادة على كوتا الحج المخصصة للأردن"، البالغة 8 آلاف حاج.
وأكدت الوزارة، في بيان، "عدم تمديد" التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، لافتة النظر إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.
MENAFN02012024000151011027ID1107678103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.