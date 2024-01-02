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22250 مسجلا للحج لهذا العام ولا تمديد للتسجيل الأولي

1/2/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الثلاثاء، إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً لهذا العام، مشيرة إلى أنه "لم يطرأ أي زيادة على كوتا الحج المخصصة للأردن"، البالغة 8 آلاف حاج.

وأكدت الوزارة، في بيان، "عدم تمديد" التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، لافتة النظر إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.

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