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الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره

1/2/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية.



وأكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.



صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.












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