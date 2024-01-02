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الإسعاف الإسرائيلى يعلن الاستنفار فى منطقة تل أبيب على أثر اغتيال صالح العارورى

1/2/2024 2:41:44 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن
الإسعاف الإسرائيلي عن الاستنفار في منطقة تل أبيب على أثر اغتيال صالح العاروري، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.


وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.


فيما أكدت وكالة "الرأى" الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى بقصف مكتبه فى الضاحية الجنوبية لبيروت.


وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى، لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.








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