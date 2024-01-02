الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينعى العارورى ويعلن تعطيل العمل الأربعاء

MENAFN - Youm7) نعىالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين القيادى بحركة حماسصالح العارورى، والذى استشهد فى عملية اغتيال إسرائيلية فى الضاحية الجنوبية فىبيروت . نتيجة استهدف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس.





وأعلن الاتحاد

الحداد على روحه الطاهرة، وتعطيل العمل غدا الأربعاء، فى كافة مكاتب وفروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكافة المحافظات الوطن.





وقال الاتحاد، فى بيان له، "وبمزيد من مشاعر الحزن والغضب، تلقينا نبأ استشهاد الأخ المناضل "صالح العاروري" نائب رئيس حركة حماس، الذي ارتقى شهيداً بعد تعرضه لعملية اغتيال جبانة، مع اثنين من رفاق دربه في العاصمة اللبنانية بيروت مساء هذا اليوم."





وكانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا

لحماس

فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.





وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطينى كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي

لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.





وأكدت حركة حماس اغتيال

صالح العاروري

نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى الضاحية الجنوبية ببيروت.





وقالت الحركة فى بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامي صالح العارورى شهيداً".



