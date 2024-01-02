اشتية يدين عملية اغتيال صالح العارورى ويعتبرها جريمة تحمل هوية مرتكبيها
التاريخ
1/2/2024 2:41:41 PM
(MENAFN
- Youm7) أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.
ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة.
وتقدم اشتية للشعب الفلسطيني، وحركة حماس، وعائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
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