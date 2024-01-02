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القوى الوطنية والإسلامية بالقدس تعلن غدا الأربعاء يوم غضب بعد استشهاد العاروري

1/2/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أن غدا الأربعاء هو يوم إضراب عام وشامل، في جميع مناحي الحياة في محافظة القدس، وإعلان يوم غد يوم غضب وتصعيد ضد المحتل، ردا على عملية الاغتيال للقيادى بحركة حماس صالح العاروري.
وكان قد أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.
ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة .
وتقدم اشتية من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى بقصف مكتبه فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا فى أجواء العاصمة بيروت.









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