لبنان: انتشال جثث 3 أشخاص جراء قصف إسرائيل مبنى بالضاحية الجنوبية في بيروت

MENAFN - Youm7) أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، أن عناصرها انتشلوا جثث 3 أشخاص سقطوا جراء القصف الإسرائيلي لبناية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.



جاء ذلك في تصريح لمسير أعمال المديرية ريما المر، خلال تفقدها موقع الانفجار الذي وقع عند الساعة الخامسة واثنين وأربعين دقيقة مساء اليوم، في منطقة المشرفية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



واطلعت المر، على سير العمليات حيث انتشل عناصر الدفاع المدني 3 جثامين، فيما تولت أجهزة الإغاثة الأخرى (جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، الصليب الأحمر) نقل باقي الضحايا.





ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية على تبريد رقعة الحريق الذي كان قد اندلع في موقع الانفجار.



وتستمر في هذه الأثناء عمليات المسح الشامل لموقع الانفجار وتأمين السلامة العامة.