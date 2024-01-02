القضاء الأعلى العراقى يصدر حكمًا بإعدام إرهابى والمؤبد لـ3 آخرين

MENAFN - Youm7) أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي حكمًا بإعدام الإرهابي المكنى بـ(أبو دجانة)، وحكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ(55) التي تقع بأطراف مدينة كركوك.



وذكر جهاز الأمن الوطني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أنه على خلفية عملية نوعية تم تنفيذها بكركوك أسفرت عن الإطاحة بـ(أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب وإفشال مخططه الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد).



وأوضح أن الإرهابي المذكور ارتكب عمليات إجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية بمناطق متفرقة في المحافظة أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، منوهًا بأنه بعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته للقضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكمًا بالإعدام بحقه نتيجة لانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.



وتابع أن القضاء أصدر أيضًا حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ(55) التي تقع بأطراف كركوك قرب الطريق الحولي والتي أسفرت عن إصابة ضابط ومنتسب بالقوات الأمنية بجروح بليغة.



ولفت إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل دوريات جهاز الأمن الوطني لمراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أدى للقبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة، منوهًا بأنه بعد اكتمال التحقيقات تمت إحالتهم للقضاء الذي أصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحقهم.



وفي السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم أن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمًا بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007 والتي حدثت في شارع دجلة وأسفرت عن 17 شهيدًا و50 مصابًا، مشيرًا إلى أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة