Wednesday, 03 January 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

1/2/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Youm7)

تستعد
وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى لفتح باب
تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من
هنـــــــــا :

وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتان منه


قيمة رسوم التقدم للامتحانات:

210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية

410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة

إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه

صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب إلكترونيا

الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات

إنفوجراف








MENAFN02012024000132011024ID1107678043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث