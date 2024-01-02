الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7)
تستعد
وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى لفتح باب
تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من
هنـــــــــا :
وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:
إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتان منه
قيمة رسوم التقدم للامتحانات:
210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية
410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة
إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات
شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب
صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه
صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب إلكترونيا
الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور
- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات
إنفوجراف
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