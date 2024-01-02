الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

تستعد

وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفنى لفتح باب

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من

هنـــــــــا :

وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتان منه





قيمة رسوم التقدم للامتحانات:

210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية

410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة



إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه

صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب إلكترونيا

الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات

إنفوجراف



