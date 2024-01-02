وزير الأوقاف: 18.2% نموا بأرباح هيئة الأوقاف فى النصف الأول من العام المالى الحالى

MENAFN - Youm7) أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت نسبة نمو فى إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغت 18.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر الماضي مبلغًا وقدره مليارا و199 مليونا و717 ألفا و562 جنيها، بزيادة قدرها 184 مليونا و807 آلاف و616 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.2% قياسا بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها 299 مليونا و418 ألفا و302 جنيه، بنسبة قدرها 33.3% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى 31 من نفس الشهر بلغ 220 مليونا و121 ألفا و115 جنيها، بزيادة قدرها 34 مليونا و478 ألفا و761 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023.

وأضاف أن الهيئة حققت سبعة أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.